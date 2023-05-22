مقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية.. وواشنطن تندد بزيارة بن غفير الاستفزازية للمسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة أشخاص ليل «الأحد - الإثنين» في عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن القتلى الثلاثة في مخيم بلاطة في نابلس هم محمد أبو زيتون (32 عاما) وفتحي أبو رزق (30 عاما) وعبدالله أبو حمدان (24 عاما)، حسب وكالة «فرانس برس».

إدانة أميركية لزيارة وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى

وأمس الأحد، عبّرت الولايات المتحدة عن «قلقها من الزيارة الاستفزازيّة» التي أجراها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى.

- الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

وقال الناطق باسم الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميللر في بيان «هذا المكان المقدّس يجب ألّا يُستخدم لأغراض سياسيّة، وندعو جميع الأطراف إلى احترام قدسيّته»، حسب وكالة «فرانس برس».