منظمة العفو: عدد أحكام الإعدام المنفذة العام الماضي أعلى مستوى منذ 2017

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة العفو الدولية أن نحو 900 شخص جرى إعدامهم العام الماضي في 20 بلدا، في أعلى مستوى مسجل منذ العام 2017.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها السنوي حول عمليات الإعدام في العالم، إن «الزيادة الحادة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها على مستوى العالم في العام 2022 ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف التقرير أنه في هذه المنطقة «ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59% من 520 عملية إعدام في العام 2021 إلى 825 عملية في العام 2022».

غالبية الإعدامات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفذت الغالبية الساحقة (93%) من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.

وأوضح التقرير أنه من أصل الإعدامات الـ825 التي سُجلت في هذه المنطقة، نفذ 94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%).