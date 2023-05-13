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مقتل قائد بـ«الجهاد الإسلامي» في غزة خلال غارة إسرائيلية وسط تجدد القصف المتبادل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 04:06 مساء
مقتل قائد بـ«الجهاد الإسلامي» في غزة خلال غارة إسرائيلية وسط تجدد القصف المتبادل
عناصر مسلحة تابعة لسرايا القدس. (الإنترنت)
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قُتل قائد عسكري كبير في «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في غرب مدينة غزة، وفق ما أعلنت «سرايا القدس» في بيان صحفي.

وقالت «سرايا القدس» في بيانها إنها «تنعي شهيدها القائد إياد العبد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم (الجمعة) في غزة».

وتظهر أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في القطاع، مقتل 33 فلسطينيًا منذ يوم الثلاثاء. وبين القتلى ستة من قادة حركة «الجهاد الإسلامي» ومقاتلون من الحركة نفسها و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

إطلاق عشرات الصواريخ على مدينة عسقلان
وتحدّث مصدر أمني فلسطيني عن إطلاق عشرات الصواريخ أمس الجمعة على مدينة عسقلان، وقالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي «ثأر الأحرار.. المقاومة الفلسطينية توجّه ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب ومدن ومغتصبات العدو ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني».

وقالت حركة الجهاد إن «قصف القدس رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها فالقدس أمام عيوننا وما يجري هناك ليس بمعزل عن غزة».

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استُؤنف تبادُل إطلاق الصواريخ والقصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة صباح السبت، بعد ليلة هادئة نسبيًا لم يتحقق خلالها أي اختراق في الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار. 

وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، قُتل شابان فلسطينيان برصاص جنود إسرائيليين في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس حيث شن الجيش عملية صباح السبت قبل أن ينسحب حسب «فرانس برس»

استشهاد شابين ينتميان إلى كتائب شهداء الأقصى
وأعلنت الوزارة «استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً) والشاب وسيم عدنان يوسف الأعراج (19 عاما) بالرصاص الحي... خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس». وذكرت حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الشابين ينتميان إلى كتائب شهداء الأقصى، وهي جناحها العسكري.

في قطاع غزة، تحدث شهود عيان في ساعات الصباح الأولى عن عدد من الغارات الإسرائيلية على مناطق غير مأهولة شرق مدينة غزة وشمال القطاع، بينما أُطلقت في إسرائيل صفارات الإنذار مرات عدة منذ الساعة السادسة (03,00 ت غ) في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

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