تراجع حدة القصف والمواجهة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت اليوم السبت، حدة القصف المتبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني في اليوم الخامس من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي شهد مقتل 33 فلسطينيا حتى الآن.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات متقطعة استهدفت منازل مهجورة أو بعد إخلاء سكانها، ومواقع وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل تراجع نسبي مقارنة بالهجمات التي شهدتها الأيام الأربعة الماضية، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وحسب المصادر، لم يبلغ عن ضحايا جراء غارات إسرائيلية طوال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم.

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واغتال الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في غارة جوية على شقة سكنية وسط مدينة غزة إياد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقتل الحسني ومساعد له وأصيب خمسة آخرون، بجروح مختلفة في الغارة، حيث نعته سرايا القدس بعد أكثر من ساعتين من الحادثة وتوعدت بالرد على اغتياله.

حماس تنعى الحسني

كما نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الحسني، وقالت إنه كان المسؤول عن التنسيق بين قيادتها وسرايا القدس خلال العدوان الحالي.

فيما عقب بيان صادر عن الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة، أن «قتالنا مستمر وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن».

وبات الحسني سادس قيادي عسكري في الجهاد الإسلامي يقتل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، خلال الأيام الماضية.

وحسب وزارة الصحة في غزة، «استشهد» 33 فلسطينيا من بينهم ستة أطفال وثلاث سيدات، وأصيب نحو 150 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء جولة التوتر فجر الثلاثاء الماضي.