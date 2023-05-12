إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، قذائف صاروخية باتجاه مدينة القدس، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ بدء جولة التوتر الحالية فجر الثلاثاء الماضي.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، أن «المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وذكر البيان أن «المقاومة وجهت الضرب كذلك لمدن ومستوطنات إسرائيلية ضمن معركة ثأر الأحرار ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني».

صافرات الإنذار في محيط مدينة القدس

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية دوت صافرات الإنذار في محيط مدينة القدس، وفي المنطقة الاستيطانية «غوش عتصيون»، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن سلاح الجو غارات على مواقع ادعى أنها تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فيما أظهرت صور متداولة دمار هائل في منازل سكنية لأهالي القطاع.

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ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، والذي خلف 31 «شهيدا» فلسطينيا، بينهم خمسة قياديين عسكريين في حركة الجهاد الإسلامي، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانات متتابعة.