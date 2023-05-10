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تنظيم «داعش» يتبنى تفجير مركبة داخل مركز الشرطة في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 04:56 مساء
تنظيم «داعش» يتبنى تفجير مركبة داخل مركز الشرطة في دمشق
تفجير سابق في سورية. (الإنترنت)
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تبنى تنظيم «داعش» تفجير مركبة بعبوة ناسفة داخل مركز للشرطة في دمشق الأربعاء، ما تسبب بمقتل ضابط برتبة مقدم وإصابة أربعة عناصر من الشرطة، وفق حصيلة رسمية.

وأورد التنظيم في بيان تناقلته حسابات «متطرفة» على تطبيق تلغرام «تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز للشرطة» في منطقة برزة، بحسب «فرانس برس».

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم أن خمسة من أفراد الشرطة السورية أُصيبوا في انفجار سيارة بقسم شرطة برزة بدمشق يوم الأربعاء.

تحقيقات جارية لمعرفة مصدر الانفجار
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نقلا عن وزارة الداخلية إن الجرحى، وبينهم ضابط، نقلوا إلى المستشفى وإنهم يعانون من إصابات متفاوتة. وأوضحت «سانا» أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الانفجار، ولم تذكر ما إذا كان قد جرى وضع متفجرات في السيارة أو أنها كانت تستهدف أحدًا بعينه.

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واستعادت قوات تابعة للرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على برزة والمناطق المجاورة في شمال شرق دمشق من مقاتلي المعارضة العام 2017، منهية عدة سنوات من سيطرة المعارضة عليها. ونُقل مسلحو المعارضة بحافلات من المنطقة، وتوجه معظمهم إلى محافظة إدلب في شمال غرب سورية الذي لا يزال إلى حد كبير تحت سيطرة المعارضة حتى يوم الأربعاء.

وفي العام 2018 استهدفت ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة منشأة للبحث العلمي في برزة تقول دول غربية إنها جزء من برنامج سري للحكومة السورية للأسلحة الكيميائية.

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