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المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية يصل السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 10:50 صباحا
المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية يصل السودان
مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث. (الإنترنت)
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أكد مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأربعاء، أنه وصل إلى السودان، حيث تتواصل منذ ثلاثة أسابيع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكتب عريفيث عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «لقد وصلت للتو إلى بورتسودان، لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني»، معربا عن امتنانه لـ«تفاني المجتمع الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة»، وفق وكالة «فرانس برس».

الأمم المتحدة تحذر من «كارثة» في السودان
ودقت الأمم المتحدة جرس الإنذار من تحول الوضع إلى مأساة إنسانية. وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، إن «الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين»، مبديا «قلقه الكبير».

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، قرر أن يرسل «فورا إلى المنطقة» رئيس الوكالة الإنسانية للمنظمة الأممية مارتن غريفيث، «في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان».

وأكد غريفيث أنه في طريقه إلى المنطقة «لدراسة كيف يمكننا أن نقدم مساعدة فورية»، معتبرا أن «الوضع الإنساني يقترب من نقطة اللا عودة» في بلد كان يعد من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل تفجر النزاع الأخير، وحذر من أن النهب الذي تعرضت له مكاتب المنظمات الإنسانية ومستودعاتها «استنزف غالبية مخزوناتنا».

528 قتيلا و4599 جريحا في السودان
وأسفرت المعارك عن سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية، السبت، في حصيلة يرجح أن تكون أعلى.

ومع دخول النزاع أسبوعه الثالث، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، من إيصال أول شحنة مساعدات إنسانية عن طريق الجو، وذلك إلى مدينة بورتسودان الواقعة على مسافة 850 كيلومترا نحو الشرق من الخرطوم.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة «ضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال»، إلا أنها لن تكفي سوى لمعالجة 1500 جريح.

وأدت المعارك إلى نزوح داخلي وخارجي. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، انتقل 75 ألف شخص إلى مناطق أخرى في السودان، وعبر 20 ألفا على الأقل نحو تشاد وستة آلاف نحو جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرهم إلى إثيوبيا وجنوب السودان.

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