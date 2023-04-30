الخارجية الفلسطينية تبدأ إجلاء 120 من رعاياها من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الأحد إجلاء نحو 120 من رعاياها من السودان.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك في بيان إن حافلتين تقلان 118 مواطنًا انطلقتا يوم الأحد من الخرطوم في طريقهما إلى معبر أرقين بين السودان ومصر، بحسب «رويترز».

وأضاف أن السفارة الفلسطينية في القاهرة سيَّرت حافلات باتجاه المعبر لاستقبال المواطنين وتأمين نقلهم إلى معبر رفح.

إجلاء أكثر من 600 طالب ومواطن من السودان

وقال الديك «نجحنا لغاية الآن في إجلاء أكثر من 600 من طلابنا ومواطنينا من السودان». وأضاف أن «عمليات الإجلاء مستمرة لكل من يرغب من مواطنينا في مغادرة السودان سواء كانوا من الطلاب أو العائلات».

المبعوث الأممي للسودان: طرفا الصراع منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

وأوضح الديك أن هناك «30 طالبًا يدرسون الطب على أبواب التخرج وهم في ولايات آمنة خارج الخرطوم يفضلون البقاء واستكمال دراستهم حتى تخرجهم». وتوجه الديك بالشكر إلى السعودية ومصر على مساعدتهما للسلطة الفلسطينية في عمليات الإجلاء من السودان.

انتهاء هدنة الأيام الثلاثة

وتتواصل المعارك العنيفة بين الطرفين في السودان، قبيل ليلة الأحد، موعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة المتفق عليها بين الجيش وقوات الدعم السريع، لوقف القتال في العاصمة الخرطوم.

وغرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقّب بـ«حميدتي».

وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلًا و4599 جريحًا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.