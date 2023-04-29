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رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 01:11 مساء
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
أعمدة الدخان تتصاعد إثر حريق في طائرة داخل مطار الخرطوم مع تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، (رويترز).
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تعرضت طائرات، كانت تقوم بغارات فوق الخرطوم السبت، لنيران كثيفة فيما تدخل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث، رغم الإعلان عن هدنة جديدة ووجود جهود دولية في محاولة لوقف القتال.

وغرق السودان في الفوضى منذ تفجر في منتصف إبريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، وفق وكالة «فرانس برس».

ورغم موافقة الطرفين الخميس على تمديد الهدنة لثلاثة أيام أخري بوساطة الولايات المتحدة والسعودية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، إلا أن أعمال العنف مستمرة في العاصمة ومناطق أخري وخصوصا دارفور، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك الهدنة.

«استيقظنا من جديد على أصوات الطائرات الحربية»
ويعاني السكان، الذين يحاولون الفرار أو يعيشون خلف جدران منازلهم المغلقة، من أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء.

وقال أحد سكان جنوب الخرطوم لوكالة «فرانس برس»، «استيقظنا من جديد على أصوات الطائرات الحربية ومضادات الطائرات في كل الحي».

والجمعة تبادل الجنرالان المتصارعان الاتهامات عبر وسائل الاعلام.

- المعارك متواصلة في العاصمة السودانية ودارفور رغم الهدنة

وعلى شاشة قناة الحرب الأميركية، وصف البرهان قوات الدعم السريع بـ«الميليشيا التي تسعى لتدمير السودان»، مؤكدا أن «مرتزقة» يأتون من تشاد وافريقيا الوسطى والنيجر.

وتحدث «دقلو» من جهته عبر «بي بي سي»، عن خصمه واصفا إياه بـ«الخائن»، ومعتبرا أنه «ليس جديرا بالثقة».

وعلى الصعيد الدبلوماسي تحاول عدة دول إيجاد حل للنزاع ولكن بلا جدوى، فيما أرجئت زيارة موفد البرهان إلى القاهرة الى أجل غير مسمى.

وأوقعت الحرب التي فاجأت السودانيين في أحد الأيام العشرة الأخيرة لشهر رمضان، على الأقل 512 قتيلا و4193 جريحا، وفق الأرقام الرسمية لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.

ونزح نحو 75 الف شخص إلى الدول المجاورة (مصر، إثيوبيا، تشاد وجنوب السودان)، بسبب المعارك، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية فيما نظمت الدول الأجنبية عمليات إجلاء واسعة لرعاياها.

ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يواجه ملايين الأشخاص الإضافيين الجوع في أحد أفقر بلدان العالم، حيث كان قرابة ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا يحتاجون مساعدات غذائية قبل اندلاع الحرب.

«وضع خطير وأعمال نهب وتدمير»
وفي غرب دارفور، قتل 96 شخصا على الأقل منذ الاثنين في مدينة الجنينة، بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان التي وصفت الوضع بأنه «خطير».

وتتزايد أعمال النهب والتدمير وإشعال الحرائق بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، بحسب منظمة أطباء بلا حدود التي اضطرت إلى «وقف كل أعمالها تقريبا في غرب دارفور» بسبب العنف، بحسب ما قال نائب مدير المنظمة في السودان سيلفان بيرون.

وحذر بيرون في بيان، من أن منظمته «قلقة جدا من تأثير أعمال العنف تلك على الأشخاص الذين سبق أن عانوا موجات من العنف».

وشهد إقليم دارفور حربا دامية بدأت في العام 2003 بين نظام البشير ومتمردين ينتمون إلى أقليات إثنية في الإقليم، ما أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

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