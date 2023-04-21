«أطباء السودان»: ارتفاع الوفيات بين المدنيين لـ243 و1335 إصابة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 243 حالة وفاة بين المدنيين بالإضافة إلى 1335 حالة إصابة، وفقا لنقابة أطباء السودان.

وذكرت النقابة على صفحتها عبر «فيسبوك» أن «حصيلة الحصر للضحايا بين المدنيين ليوم 20 أبريل 2023 هي 45 حالة وفاة بين المدنيين، و128 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

قصف 4 مستشفيات في مدينة الأبيض

وأشار البيان إلى أنه جرى قصف 4 مستشفيات في مدينة الأبيض ظهر الخميس، وأسفرت هذه الأحداث عن وفاة 26 مواطنا مدنيا و33 حالة إصابة.

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وأوضحت أنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، حيث لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل وبسبب الوضع الأمني في البلاد.