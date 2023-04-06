فرنسا: يجب احترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

دعت فرنسا، الخميس، إلى «احترام الوضع القائم التاريخي للأماكن المقدسة في القدس» بعد أعمال عنف أعقبت اقتحام القوات الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى واعتقالها مئات المصليين.

وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلماس إن فرنسا تحث أيضا «على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد العنف»، وفق وكالة «فرانس برس».

اقتحام المسجد الأقصى

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى الشريف واعتدت على المصلين والمعتكفين في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، ما تسبب في وقوع إصابات على ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني. وأظهرت لقطات مصورة اقتحام القوات الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

ونقل مراسل وكالة «رويترز» عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في الأقصى للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد يوم الأربعاء لمناسبة الأعياد اليهودية.

حماس تندد بـ«جريمة غير مسبوقة»

ونددت حركة حماس بالخطوة التي وصفتها بأنها «جريمة غير مسبوقة»، ودعا رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، فجر الأربعاء، الفلسطينيين للتوجه إلى القدس لـ«حماية» المسجد الأقصى. وأفاد مراسل «رويترز» في رام الله بخروج مسيرات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تنديدا بما يجري في المسجد الأقصى.

وقال الناطق باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نبيل أبوردينة، لمراسل وكالة «رويترز» في مدينة رام الله: «نحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر في الأماكن المقدسة والتي ستؤدي إلى الانفجار الكبير».

في حين استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية في بيان على حسابها على موقع «تويتر»، «بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه»، مطالبة «إسرائيل» بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فورا.

