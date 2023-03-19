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مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 08:52 صباحا
مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم
فلسطيني في نقاش حاد مع أحد جنود جيش الاحتلال خلال هجوم مستوطنين - بحماية جيش الاحتلال - على عائلة فلسطينية اثناء تواجدهم بأراضيهم جنوب الخليل، 18 مارس 2023 (وفا)
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن البلاد ستستضيف يوم الأحد اجتماعا خماسيا يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأميركيين بمدينة شرم الشيخ.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان إن الاجتماع يأتي «في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي... واستكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي بهدف دعم الحوار... بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام»، وفق وكالة رويترز.

وأوضح أن «مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات».

اجتماع العقبة
اجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأردنيون وأمريكيون في العقبة بالأردن في السادس والعشرين من فبراير ، وتعهدوا خلاله بالعمل على وقف العنف المتصاعد.

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