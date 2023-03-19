مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن البلاد ستستضيف يوم الأحد اجتماعا خماسيا يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأميركيين بمدينة شرم الشيخ.



وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان إن الاجتماع يأتي «في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي... واستكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي بهدف دعم الحوار... بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام»، وفق وكالة رويترز.