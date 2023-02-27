فيديو: مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين ويشعلون النار في مركبتين

القاهرة - بوابة الوسط

بثت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تسجيلا مصورا لمستوطنين إسرائيليين متشددين يهاجموا منازل فلسطينيين ويشعلون النار في مركبتين في قرية بورين بمحافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ووثقت المشاهد التي بثتها الوكالة الفلسطينية حجم التخريب الناجم عن أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون في القرية.

اعتداء على مواطن فلسطيني

وهاجم عشرات المستوطنين من «براخا»، منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من القرية، وأحرقوا مركبتين تعودان للمواطن الفلسطيني إدريس الحواري على أطراف القرية. وأظهر التسجيل مشهدا لمسعفين ينقلون مواطنا من القرية إلى المستشفى، بعد تعرضه لاعتداء من أحد المستوطنين.

وفي رد فعل، دعا وفد الاتحاد الأوروبي، في بيان على «تويتر»، سلطات جميع الأطراف إلى «التدخل الآن لوقف هذه الدائرة اللانهائية من العنف وحماية المدنيين لمنع وقوع مزيد الضحايا»، حسب تعبيره.