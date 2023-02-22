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ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس إلى تسعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 02:21 مساء
ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس إلى تسعة
جانب من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين تشهدها مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة منذ صباح الأربعاء 23 فبراير 2023. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى تسعة أشخاص قضوا في عملية عسكرية بدأت منذ الصباح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. وأكد مراسل وكالة فرانس برس انسحاب قوات الاحتلال من المدينة بعد العملية التي استمرت ثلاث ساعات.

وأعلنت الوزارة مقتل كل من «الشهيد المسن عدنان سبع بعارة (72 عاما)، والشهيد محمد خالد عنبوسي (25 عاما)، والشهيد تامر نمر ميناوي (33 عاما)، والشهيد مصعب منير عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عمر أبوبكر (23 عاما)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي». وأكدت الوزارة ارتفاع أعداد الإصابات إلى «71 إصابة، بينها ست إصابات حرجة».

عملية إسرائيلية في الضفة
وفي معرض رده على استفسارات وكالة «فرانس برس»، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تنفذ عملية في مدينة في شمال الضفة الغربية من دون مزيد من التفاصيل. ورصد مراسل وكالة «فرانس برس» قوات الاحتلال خلال إطلاقها الغاز المسيل للدموع على فلسطينيين أحرقوا إطارات ورشقوا مركبات الجيش العسكرية بالحجارة.

من جانبها، قالت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع «45 إصابة بالرصاص الحي، بينها سبعة خطيرة، و250 حالة اختناق بالغاز». كانت 2022 السنة الأكثر عنفا في الضفة الغربية منذ بدأت الأمم المتحدة في العام 2005 إحصاء القتلى في الأراضي الفلسطينية.



منذ مطلع العام، أودت الاعتداءات الإسرائيلية بحياة 51 فلسطينيا، بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر/ وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» يستند إلى مصادر رسمية فلسطينية. وجاء التصعيد الدامي الأخير في نابلس في أعقاب نداء وجهه مبعوث الأمم المتحدة للسلام لدى الشرق الاوسط تور وينسلاند لوقف العنف باعتباره «أولوية ملحة».

وقال وينسلاند أمام مجلس الأمن، الإثنين: «لقد رأينا بوادر تنذر بالسوء لما ينتظرنا إذا فشلنا في معالجة حالة عدم الاستقرار الحالية».

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