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قضية انفجار مرفأ بيروت: النيابة تقرر الادعاء ضد البيطار وإطلاق الموقوفين كافة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 03:40 مساء
قضية انفجار مرفأ بيروت: النيابة تقرر الادعاء ضد البيطار وإطلاق الموقوفين كافة
انهيار الجزء الشمالي من صوامع مرفأ بيروت، 23 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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قرر النائب العام التمييزي غسان عويدات، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وادعى على المحقق العدلي طارق البيطار،إثر إعلان البيطار استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهرا على تعليقها.

وقرر عويدات، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، «إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم تحت تصرف المجلس العدلي».

وجاء قراره إثر اتخاذ المحقق العدلي قرارا بإخلاء سبيل خمسة فقط من الموقوفين.

وقال المسؤول القضائي إن «عويدات ادعى على المحقق العدلي طارق البيطار وقرر منعه من السفر، على خلفية التمرد على القضاء». يأتي ذلك على خلفية قرار البيطار، الإثنين، استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار وادعائه على عويدات، في حين رفضت النيابة التمييزية قراراته كافة.

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