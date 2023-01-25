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وزير الخارجية الهندي: مساع لتعزيز التعاون العسكري مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 12:52 مساء
وزير الخارجية الهندي: مساع لتعزيز التعاون العسكري مع مصر
السيسي في محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، 25 يناير 2023. (الرئاسة المصرية)
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قال وزير الخارجية الهندي، سوشما سوراج، اليوم الأربعاء، إن الهند ومصر ستسعيان لتعزيز التعاون العسكري بينهما، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وفق وكالة «رويترز».

وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي ضمن زيارة دولة سيلتقي خلالها بقادة الأعمال، وفق وكالة «رويترز».
وسيكون السيسي ضيف شرف في الذكرى السنوية ليوم الجمهورية في الهند في 26 يناير.

السيسي والاستقرار
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن مودي «أعرب عن تقدير بلاده الكبير لقيادة السيسي التى حافظت على الأمن والاستقرار فى مصر عقب ما شهدته المنطقة من أحداث فوضى وعنف خلال ما عرف بالربيع العربى، وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا».

وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ أشاد رئيس الوزراء الهندي في هذا الصدد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي، فضلا عن جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.

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