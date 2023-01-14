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المرصد السوري: داعش نفذ 14 عملية بمناطق «قسد» منذ مطلع 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 12:31 مساء
المرصد السوري: داعش نفذ 14 عملية بمناطق «قسد» منذ مطلع 2023
راية لتنظيم داعش في سورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، اليوم السبت، بأن خلايا تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، نفذت 14 عملية في مناطق نفوذ قوات سورية الديمقراطية (قسد) بشمال وشمال شرق سورية، منذ مطلع العام 2023.

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وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن خلايا التنظيم تواصل عملياتها بمنحى تصاعدي في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية، على الرغم من جميع الحملات الأمنية المضادة التي تقوم بها قوات سورية الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي، حسب وكالة «د ب أ».

هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات
وأشار إلى 14 عملية قامت بها خلايا التنظيم منذ مطلع العام الجاري، جرت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، وأدت إلى سقوط 12 قتيلا هم (مدني و10 من قوات سورية الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية).

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