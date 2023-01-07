القوات الكردية: اعتقال 154 عنصرا في سورية يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات سورية الديمقراطية، التي يقودها مقاتلون أكراد، الجمعة عن اعتقال أكثر من 150 «إرهابيا»، في عملية استمرت ثمانية أيام واستهدفت عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وأطلقت قوات سورية الديمقراطية، عملية أمنية تحت مسمى «صاعقة الجزيرة» الأسبوع الماضي، في أعقاب إفشال محاولة تنظيم الدولة الإسلامية تحرير عناصر له من سجن في الرقة، التي كانت تعد معقل التنظيم.

ويسعى المقاتلون الأكراد للتأكيد على دورهم كشريك للدول الغربية في حملتها ضد التنظيم، بينما تواصل تركيا التهديد بشن هجوم جديد يستهدف مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وقالت قوات سورية الديمقراطية، في بيان إنه «خلال عمليات التمشيط ومداهمة الأوكار الإرهابية، ألقت قوّاتنا القبض على 154 عنصراً مطلوباً للقضاء».

ومن بين الموقوفين 102 من عناصر خلايا تنظيم الدولة الاسلامية و27 شخصاً يشتبه في توفيرهم الدعم اللوجستي والدعائي، على ما جاء في بيان.

تمشيط 55 من القرى والمزارع في الشرق

وقام مقاتلو قوات سورية الديمقراطية بتمشيط 55 من القرى والمزارع في الشرق، «وكذلك مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية»، وفق البيان.

وأكد المقاتلون الأكراد أن العملية نُفذت بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، رغم عدم صدور تأكيد فوري من التحالف، مضيفين أن العملية أفشلت هجمات كانت ستستهدف مدينتي الحسكة والقامشلي، اللتين تقطنهما غالبية من الأكراد، خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.

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ويُعد هجوم الرقة الأخير الأكبر ضد سجن منذ الهجوم الذي شنه العشرات من مقاتلي التنظيم على سجن غويران، في مدينة الحسكة في يناير 2022، وأسفر عن فرار العشرات من السجناء المنتمين للتنظيم ومقتل المئات من الطرفين.

والأسبوع الماضي، قتل 12 من عمال حقل نفطي تحت سيطرة الحكومة السورية، جراء هجوم مباغت نُسب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سورية.