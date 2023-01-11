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«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 10:16 صباحا
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
كريم يونس المفرج عنه من سجن إسرائيلي محمولا على الأكتاف في قريته عارة في شمال إسرائيل، 5 يناير 2023. (أ ف ب)
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ندّدت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء بأمر إسرائيلي يفرض مزيدا من القيود على رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة، معتبرة أن ذلك «محاولة مخزية لإضفاء الشرعية على العنصرية».

وفي بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس»، ندّدت المنظمة الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان بالهجوم على «حرية التعبير وحرية التجمّع». وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو شخصية يمينية متطرفة، قد طلب من قائد الشرطة الأحد السماح لأي شرطي بإزالة أي علم فلسطيني من الفضاء العام.

وكتب بن غفير على تويتر «أصدرت تعليمات للشرطة باحترام حظر التلويح بعلم منظمة التحرير الفلسطينية في الأماكن العامة، لاعتبار أن عرضه يظهر «الارتباط بمنظمة إرهابية». وأضاف «سنمنع وقوع أي حدث يحرض على العنف ضد دولة إسرائيل وسنحارب بكل قوتنا ضد الارهاب ومن يدعمه».

العفو الدولية: ذرائع إسرائيل سخيفة
لكن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تلك الحجج المستخدمة هي «ذرائع سخيفة والتوجيه الجديد هو جزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتقييد التظاهرات، خصوصا تلك التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين».

في إسرائيل وحتى في القدس المحتلة، الجزء الفلسطيني من المدينة الذي احتلته ثم ضمته إسرائيل، لا تتردد قوات الأمن في اعتقال الأشخاص الذين يرفعون العلم الفلسطيني، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى العنف، مثلما حدث في جنازة الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة منتصف مايو 2022 عندما هاجمت الشرطة حشدا يلوّح بأعلام فلسطينية أثناء إخراج النعش من المستشفى.

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