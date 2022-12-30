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10 قتلى في هجوم قرب حقل نفط في دير الزور بسورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 ديسمبر 2022, 03:44 مساء
10 قتلى في هجوم قرب حقل نفط في دير الزور بسورية
عناصر من تنظيم داعش في سورية. (أرشيفية)
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قال وزير النفط السوري بسام طعمة اليوم الجمعة للتلفزيون الرسمي إن 10 عمال قتلوا فيما أصيب أربعة آخرون في هجوم قرب حقل نفط في دير الزور بشمال سوريا، حسب وكالة رويترز.

ولاحقا، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم على حافلات تقل عاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور نفذه تنظيم داعش. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: إن الهجوم بدأ بتفجير عبوات ناسفة لدى مرور الحافلات قبل أن يبادر عناصر التنظيم إلى إطلاق الرصاص عليها.

هجمات داعش في سورية
ويشنّ التنظيم بين الحين والآخر هجمات تستهدف قواعد وآليات عسكرية في منطقة البادية السورية مترامية الأطراف، الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، وهي المنطقة التي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم منذ إعلان إسقاط خلافته في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.

ومع تكرار هجمات التنظيم على القوات الحكومية، تشهد البادية بين الحين والآخر اشتباكات تتخللها أحياناً غارات روسية دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

وتشهد سورية نزاعاً دامياً متشعب الأطراف تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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