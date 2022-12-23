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العراق يدعو لتعزيز التعاون مع إيطاليا خلال زيارة ميلوني لبغداد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 03:51 مساء
العراق يدعو لتعزيز التعاون مع إيطاليا خلال زيارة ميلوني لبغداد
صورة موزعة من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تجمعه بنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارتها بغداد في 23 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، لمزيد من التعاون الاقتصادي مع إيطاليا خلال استقباله نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، في أول زيارة رسمية لها خارج أوروبا، لزيارة القوات الإيطالية الموجودة في العراق.

وتجري ميلوني، هذه الزيارة للقوات الإيطالية بمناسبة عيد الميلاد، كما من المتوقع أن تزور أربيل، عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، بعد لقائها السوداني، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وخلال مؤتمر صحفي مع ميلوني في بغداد، قال السوداني إن العراق مستعدّ «لتنمية التعاون الاقتصادي في كافة المجالات خصوصا في مجالات الزراعة والمياه والصحة»، مع إيطاليا.

«العراق حريص تزويد إيطاليا بما تحتاجه من النفط والغاز»
وأعرب عن أمله في أن تعمل «المزيد من الشركات المتخصصة والمتطورة في مجالات البنية التحتية وفي استثمار الغاز» في العراق، مضيفا أن «العراق حريص على أن يزود إيطاليا بما تحتاجه من النفط والغاز».

والعراق الغني بالنفط عاش عقوداً من النزاعات والحروب أنهكت بنيته التحتية.

ويشكّل وقف حرق الغاز المصاحب للنفط، واحداً من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة العراقية، حيث يمكن الاستفادة من هذا الغاز في توليد الكهرباء.

والتقت ميلوني أيضاً رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في العاصمة العراقية.

وتنشر إيطاليا العضو في حلف شمال الأطلسي، نحو 650 شخصاً في العراق والكويت في إطار عملية «بريما بارتيكا» الداعمة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

تدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية
ويعمل هؤلاء الجنود في مراكز القيادة متعددة الجنسيات في الكويت، وفي بغداد وأربيل في العراق، وهم يهتمون بتدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية ويقدمون أيضًا الدعم الإداري لها.

وميلوني زعيمة حزب «أخوة إيطاليا» (فراتيللي ديتاليا) اليميني المتطرف، أصبحت في أكتوبر أول سيدة تتولى قيادة رئاسة الحكومة في البلاد، وهي تترأس الحكومة الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

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