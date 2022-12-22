مقتل لاعب فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس.. واشتية يدعو «فيفا» لإدانة الجريمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل لاعب كرة القدم في فريق «طولكرم»، أحمد عاطف مصطفى دراغمة، وإصابة خمسة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر طبيبة «وفا» بإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل في شارع عمان وحالته خطيرة جدا، وآخران وصفت حالتهما بالخطرة، وإصابة رابعة في العين وحالتها مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة إلى 19 حالة اختناق بالغاز.

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وأكد حركة «حماس» خبر مقتل دراغمة البالغ 23 عاما، وقالت إنه «استشهد فجر الخميس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس». بدوره، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنه نفذ عملية في نابلس «لتأمين دخول منسق للمصلين إلى قبر يوسف»، وادعى أن فلسطينيين ألقوا خلال «عمليته عبوات ناسفة وأطلقوا النار على الجنود. وأن الجنود ردوا بإطلاق النار».

إضراب شامل في طوباس حدادا على دراغمة

إلى ذلك، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في طوباس، مسقط رأس دراغمة الإضراب الشامل، حدادا على روحه.

وقال أمين سر حركة «فتح» في طوباس محمود صوافطة، لـ«وفا»، إن «الاحتلال بات لا يميز بين كبير ولا صغير، وآلة الحرب الإسرائيلية صارت تستهدف كل ما هو فلسطيني».

اشتية يدعو «فيفا» لإدانة اغتيال دراغمة

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة في مدينة نابلس، ومعاقبة الجناة.

وطالب اشتية في بيان، نقلته «وفا»، المؤسسات الحقوقية الدولية؛ بالوقوف عند مسؤولياتها، لوقف الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة.