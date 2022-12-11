مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت 490 فلسطينيا بينهم 76 طفلا خلال شهر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الأحد، إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر نوفمبر 490 فلسطينيا من بينهم 76 طفلا و12 امرأة.

وذكر البيان أن من بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية «34 أسيرة ونحو 150 قاصرا و835 معتقلا إداريا من بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال»، بحسب «رويترز».

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين إداريا، أي دون محاكمة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.

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وبدأت إسرائيل خلال الأشهر الماضية عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (كاسر الأمواج) في الضفة الغربية وقالت إن الهدف منها إحباط الهجمات الفلسطينية وتتضمن القيام بحملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.