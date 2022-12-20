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القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتقال عضو بارز في «داعش» بسورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 04:09 مساء
القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتقال عضو بارز في «داعش» بسورية
عمال إنقاذ سوريون فوق ركام منزل في مدينة الباب في شمال سوريا إثر استهدافه من طائرة مسيّرة في 20 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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 قال بيان، اليوم الثلاثاء، إن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ثلاث غارات بطائرات هليكوبتر شرق سورية على مدار الثماني والأربعين ساعة الماضية واعتقلت ستة أعضاء من تنظيم «داعش».

وجاء في البيان أن أحد المعتقلين عضو بارز في التنظيم في سورية وضالع في تنفيذ هجمات في البلاد، وفق «رويترز».

غارات أميركية مستمرة
ومنذ إعلان القضاء على ما تسمى «دولة الخلافة» في 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم، وتشنّ بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سورية.

وفي 11 ديسمبر الجاري، أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، الأحد، مقتل قياديين في تنظيم «داعش» في غارة نفذتها قواتها في شرق سورية.

وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق سورية وتتواجد في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة (شمال).

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