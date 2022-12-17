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وزير الداخلية الفرنسي يزور الجزائر لبحث التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 07:31 مساء
وزير الداخلية الفرنسي يزور الجزائر لبحث التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. (الإنترنت)
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 يتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر في زيارة تستمر من الجمعة حتى غدا الأحد ، يتخللها شق خاص سيزور خلاله المكان الذي ولد فيه جده، كما علم من مصادر في محيطه الجمعة.  

وقالت المصادر إن الوزير الفرنسي الذي سترافقه زوجته سيلتقي نظيره الجزائري خلال هذه الرحلة التي تهدف إلى "بحث مواضيع التعاون في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب وفي مجال الهجرة»، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

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وبدعوة من السلطات الجزائرية، سيزور دارمانان مع زوجته مدينة مستغانم حيث ولد جده، والاسم الأوسط للوزير الفرنسي هو موسى اسم جده لأمه موسى.

وولد موسى واكيد في دوار أولاد غالية. وكان من الرماة الجزائريين ومقاوما في قوات الداخل الفرنسية في 1944.

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