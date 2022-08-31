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صورة يلتقطها «جيمس ويب» تظهر الشكل الحلزوني لمجرة «فانتوم»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 04:16 مساء
صورة يلتقطها «جيمس ويب» تظهر الشكل الحلزوني لمجرة «فانتوم»
صورة التقطها «جيمس ويب» للمجرة «إم 74» ونشرتها وكالتا الفضاء الأوروبية والأميركية، الإثنين 29 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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التقط التلسكوب الفضائي «جيمس ويب» تفاصيل جديدة لمجرّة تُعرف باسم «فانتوم» بدا شكلها حلزونيًا في الصور المذهلة التي نشرتها وكالتا الفضاء الأوروبية والأميركية.

وساهم «جيمس ويب» منذ إطلاقه إلى الفضاء في أواخر العام 2021 ودخوله الخدمة عمليًا في يوليو الفائت، في توفير ثروة من البيانات غير المسبوقة للعلماء، من خلال صور للمشتري ولعدد من السُدم وغيرها من المجرات البعيدة، وفق «فرانس برس».

وتتيح الصورة الجديدة التي نُشرت، الإثنين، رؤية تفاصيل مجرّة «إم 74» المسمّاة «فانتوم»، تظهر فيها دوامة تتوسطها دائرة زرقاء، وقد وفرتها أداة MIRI التي تدرس الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، وهي ثمرة تعاون بين الأوروبيين والأميركيين.

ولاحظت وكالة الفضاء الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني أن «جيمس ويب» أظهر «خيوطًا دقيقة من الغاز والغبار في الأذرع اللولبية المضيئة التي تمتد من وسط هذه الصورة». وذكرت الوكالة بأن التلسكوب الفضائي الشهير «هابل» الذي أطلق العام 1990 وما زال في الخدمة سبق أن رصد هذه المجرّة.

ويتمركز التلسكوب «جيمس ويب» الذي بلغت تكلفته عشرة مليارات دولار على بُعد نحو 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.

وأعلن باحثون الأسبوع الفائت أنه رصد للمرة الأولى وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارجي، أي كوكب خارج المجموعة الشمسية التي تضم الأرض.

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