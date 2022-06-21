Atwasat

الاتحاد الأوروبي ينفي التوجه إلى منع الزيوت الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 04:12 مساء
الاتحاد الأوروبي ينفي التوجه إلى منع الزيوت الأساسية
فراشة على زهرة خزامى في منطقة فار الفرنسية، 1 يوليو 2018 (أ ف ب)
alwasat radio

نفت المفوضية الأوروبية نفيا قاطعا توجهها إلى منع الزيوت الأساسية في مراجعة تجريها لقانون يحد من المواد الكيميائية المؤذية، غداة نشر مقالة، الأحد، وقعها مئة عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي حذروا فيها من «تهديد» يواجه زراعة الخزامى.

ففي نص بعنوان «الخزامى من منطقة بروفانس في خطر» نشرته جريدة «لو جورنال دو ديمانش»، اعتبر البرلمانيون أن التنقيح الجاري إعداده حاليا في بروكسل للقواعد الأوروبية المتعلقة بالمنتجات الكيميائية يمثل «خطرا مباشرا» على «أي قطاع من قطاعات العطور والنباتات العطرية والطبية»، ما يطال 25 ألف وظيفة مباشرة أو غير مباشرة في فرنسا، وفق «فرانس برس».

وجاء في النص المنشور، الأحد، «بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، يُعتبر الخزامى مادة كيميائية يجب تقويم سميتها، لا سيما الآثار المتصلة باضطراب الغدد الصماء.. الالتزام باختبار كل جزيء من 600 جزيء من الزيت العطري غير قابل للتطبيق وغير مناسب»، بينما «لا تُحدث الزيوت التي تخضع للاختبار بكليتها أي آثار ضارة».

واتهم الموقعون على المقالة المفوضية الأوروبية بـ«تشجيع استبدال الجزيئات الطبيعية بأخرى صناعية متأتية من النفط».

السلطات الوطنية
وأوضحت المفوضية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، أن هذه المخاوف التي دأبت على درئها خلال السنوات الماضية ليست مبررة. وقالت ناطقة باسم المفوضية «تم تعريف الزيوت الأساسية سابقا على أنها مواد كيميائية ويجري تنظيمها على هذا الأساس.. في التعديلات التي يُحضّر لها، ليس لدى المفوضية أي خطط على الإطلاق لتعديل هذا التعريف، ولا للبدء في طلب تحليل كل جزيء من الزيوت الأساسية».

وأشارت إلى أن «مراجعة قواعد «ريتش» (المتعلقة بالمواد الكيميائية) لا تتضمن أي خطة لحظر الزيوت الأساسية».

من ناحية أخرى، وفي موازاة ذلك، «يقوّم بعض الدول الأعضاء حاليا إمكان إعداد ملف لتقييد «المحسسات الجلدية» (مكونات تسبب رد فعل تحسسيا) في المنتجات الاستهلاكية» بناءً على القواعد المنقحة، وهذا التقييد مرتبط بالسلطات الوطنية، و«يمكن أن يؤثر على استخدام الزيت العطري في المنتجات الاستهلاكية»، وفق المفوضية الأوروبية.

وتنبغي الموافقة على مقترحات المراجعة التي وضعتها المفوضية من جانب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، لكنها لن تتطلب تحويلها إلى قانون وطني من البرلمانات الوطنية في بلدان الاتحاد الـ27 لتصبح نافذة، وهو ما ندد به أيضا أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في المقالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
هولندا ترفع القيود على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء

هولندا ترفع القيود على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء
صحفي روسي فائز بـ«نوبل السلام» يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعما لأطفال أوكرانيا

صحفي روسي فائز بـ«نوبل السلام» يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعما ...
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه ...
أنس جابر تواصل صعودها التاريخي وتصبح المصنفة الثالثة عالميا

أنس جابر تواصل صعودها التاريخي وتصبح المصنفة الثالثة عالميا
الأوسع في أفريقيا.. الولايات المتحدة والمغرب يطلقان مناورات «الأسد الأفريقي» العسكرية

الأوسع في أفريقيا.. الولايات المتحدة والمغرب يطلقان مناورات «الأسد الأفريقي» ...
مونديال السباحة 2022: تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 متر ويحقق اللقب

مونديال السباحة 2022: تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 متر ويحقق اللقب
«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة ...
قبيل زيارة ولي العهد لأنقرة.. السعودية ترفع حظر السفر إلى تركيا

قبيل زيارة ولي العهد لأنقرة.. السعودية ترفع حظر السفر إلى تركيا
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو

قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين

السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين
مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم لحكومة باشاغا

مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم ...
ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»

ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»
معهد السلام العالمي: رغم مخاطر العنف..ليبيا سجلت أكبر تحسن في الهدوء الأمني العام الماضي

معهد السلام العالمي: رغم مخاطر العنف..ليبيا سجلت أكبر تحسن في الهدوء الأمني ...
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المكسيك تنقذ السنوريات من عصابات حولتها «حيوانات منزلية»
المكسيك تنقذ السنوريات من عصابات حولتها «حيوانات منزلية»
تدشين «مدفن» لمتصفح «إنترنت إكسبلورر»
تدشين «مدفن» لمتصفح «إنترنت إكسبلورر»
الجوع يقتل غزلان الريم في العراق
الجوع يقتل غزلان الريم في العراق
رسالة تدفع «سبايس إكس» لفصل موظفين
رسالة تدفع «سبايس إكس» لفصل موظفين
تكلفته 600 مليون دولار.. هذا هو أسرع كمبيوتر في العالم
تكلفته 600 مليون دولار.. هذا هو أسرع كمبيوتر في العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»...
أبوظبي تحظر استخدام أكياس البلاستيك
أبوظبي تحظر استخدام أكياس البلاستيك...
شركتان تصنعان بزات رواد الفضاء لصالح «ناسا»
شركتان تصنعان بزات رواد الفضاء لصالح «ناسا»...
التلسكوب «غايا» يكشف أسرارا جديدة عن مجرتنا
التلسكوب «غايا» يكشف أسرارا جديدة عن مجرتنا...
الجوع يقتل غزلان الريم في العراق
الجوع يقتل غزلان الريم في العراق...
المزيد
الاتحاد الأوروبي ينفي التوجه إلى منع الزيوت الأساسية
الاتحاد الأوروبي ينفي التوجه إلى منع الزيوت الأساسية...
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف ......
اكتشاف متحجرات أشجار تعود إلى 290 مليون سنة في البرازيل
اكتشاف متحجرات أشجار تعود إلى 290 مليون سنة في البرازيل...
تكلفته 600 مليون دولار.. هذا هو أسرع كمبيوتر في العالم
تكلفته 600 مليون دولار.. هذا هو أسرع كمبيوتر في العالم...
رسالة تدفع «سبايس إكس» لفصل موظفين
رسالة تدفع «سبايس إكس» لفصل موظفين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط