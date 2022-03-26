Atwasat

موجة ابيضاض قوية تضرب الحاجز المرجاني العظيم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 10:20 صباحا
موجة ابيضاض قوية تضرب الحاجز المرجاني العظيم
شعاب مرجانية في الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا العام 2014 (أ ف ب)
alwasat radio

للمرة الرابعة منذ 2016، يشهد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا موجة ابيضاض على نطاق واسع، وفق ما أعلنت الهيئة المسؤولة عن الموقع.

ويأتي ذلك بسبب درجات حرارة أعلى من المعدل في المحيط، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وكشفت رحلات مراقبة جوية عن تغير لون الشعاب المرجانية في الكثير من المواضع، «ما يؤكد حصول ظاهرة ابيضاض على نطاق واسع هي الرابعة منذ 2016»، بحسب تقرير أصدرته هذه الهيئة التي تدير أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم.

الحاجز المرجاني العظيم
ابيضاض المرجان ظاهرة اضمحلال تؤدي إلى بهتان اللون. وهو ناجم عن ارتفاع في حرارة المياه يؤدّي إلى تنفير الطحالب التي تعطي المرجان لونه ومغذّياته.

ورغم أن الشعاب المرجانية المبيضة تتعرض للإجهاد، فإنها لا تزال قادرة على التعافي إذا تحسنت الظروف، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أن «الظروف الجوية على مدار الأسبوعين المقبلين حاسمة في تحديد مدى ابيضاض المرجان وشدته في الموقع البحري».

وصدرت الدراسة حول ظاهرة الابيضاض الواسع النطاق بعد أربعة أيام على بدء الأمم المتحدة فحص الحاجز المرجاني العظيم لتقويم ما إذا كان الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي محميًا من تغير المناخ.

وقال الناشط في منظمة «غرينبيس» البيئية بفرعها الأسترالي مارتن زافان إن «الألوان الزاهية المحببة للحاجز المرجاني العظيم يحل محلها (...) أبيض شبحي».

-تهديد جديد يطال الحاجز المرجاني العظيم

وحض الحكومة على عرض المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة لبعثة الأمم المتحدة التي تتفقد الشعاب المرجانية حاليًا بدلًا من المناطق ذات المناظر الخلابة التي لم تتأثر بالابيضاض.

وقال زافان «إذا كانت الحكومة جادة بشأن السماح لبعثة الأمم المتحدة بالحصول على صورة كاملة عن حالة الشعاب المرجانية، فإنها تحتاج إلى نقل أعضاء البعثة إلى شمال الحاجز المرجاني ووسطه»، حسب «فرانس برس».

الحكومة الأسترالية
تعمل بعثة اليونسكو على تقييم ما إذا كانت الحكومة الأسترالية تبذل جهودًا كافية لمواجهة التهديدات للحاجز المرجاني العظيم، بما يشمل تغير المناخ، قبل أن تقرر لجنة التراث العالمي في يونيو ما إذا كانت ستصنفه على أنه «في خطر».

في يوليو الماضي، قررت لجنة التراث العالمي عدم تصنيف الموقع على أنه «في خطر»، مثيرة بذلك مفاجأة لدى الكثير من المراقبين خصوصا لكونها خالفت بذلك توصية اليونسكو.

وأطلقت أستراليا خطة حماية بمليارات الدولارات تحمل عنوان «Reef 2050» (الحاجز المرجاني 2050) بعدما هددت الأمم المتحدة في العام 2015 بإخراج الموقع من قائمة التراث العالمي.

ويضم الحاجز المرجاني العظيم نحو 1500 نوع من الأسماك وأربعة آلاف نوع من الرخويات.

وأثّر الابيضاض على 98% من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا منذ العام 1998، ولم يوفّر سوى جزء صغير من الشعاب المرجانية، بحسب دراسة حديثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط

جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط
الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها

الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها
الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر
في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين

في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف

«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف
بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية ...
يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء المسرح»

يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء ...
6.8 مليار يورو تبادلا تجاريا بين ليبيا وإيطاليا في 2021

6.8 مليار يورو تبادلا تجاريا بين ليبيا وإيطاليا في 2021
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القنادس تعود إلى لندن بعد غياب 4 قرون
القنادس تعود إلى لندن بعد غياب 4 قرون
القارة القطبية الجنوبية شهدت حرارة أعلى بـ30 درجة عن المعدل المعتاد
القارة القطبية الجنوبية شهدت حرارة أعلى بـ30 درجة عن المعدل ...
دراسة: لعلم الفلك أيضا انبعاثات تلوث الجو
دراسة: لعلم الفلك أيضا انبعاثات تلوث الجو
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
نباتات قادرة على تصفية المياه المبتذلة من البلاستيك الدقيق
نباتات قادرة على تصفية المياه المبتذلة من البلاستيك الدقيق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما...
«غوغل» تعطل التعليقات على خرائطها في روسيا وأوكرانيا
«غوغل» تعطل التعليقات على خرائطها في روسيا وأوكرانيا...
دراسة: لعلم الفلك أيضا انبعاثات تلوث الجو
دراسة: لعلم الفلك أيضا انبعاثات تلوث الجو...
عمرها 50 عاما.. ناسا تفتح عينة من تربة القمر
عمرها 50 عاما.. ناسا تفتح عينة من تربة القمر...
الذكاء الصناعي يساعد في ترميم نصوص تاريخية بدقة «لا مثيل لها»
الذكاء الصناعي يساعد في ترميم نصوص تاريخية بدقة «لا مثيل ......
المزيد
موجة ابيضاض قوية تضرب الحاجز المرجاني العظيم
موجة ابيضاض قوية تضرب الحاجز المرجاني العظيم...
بيرو: اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام
بيرو: اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام...
«سناب» تشتري شركة متخصصة في تقنيات علم الأعصاب
«سناب» تشتري شركة متخصصة في تقنيات علم الأعصاب...
نباتات قادرة على تصفية المياه المبتذلة من البلاستيك الدقيق
نباتات قادرة على تصفية المياه المبتذلة من البلاستيك الدقيق...
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط