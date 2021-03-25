تطبيق «تليغرام» يجمع مليار دولار من إصدار سندات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 11:36 صباحا
هاتف ذكي يظهر عليه شعار تطبيق «تلغرام»، 16 أغسطس 2019 (أ ف ب)

أصدر تطبيق «تلغرام» المشفّر للمراسلة سندات بأكثر من مليار دولار لتمويل نموه، بحسب ما أعلن الشريك المؤسس للمنصة الشهيرة الروسي بافيل دوروف، الثلاثاء.

وأوضح دوروف عبر قناته على «تلغرام» أن السندات أُصدِرَت «لبعض أكبر المستثمرين وأكثرهم كفاية في كل أنحاء العالم»، وفق «فرانس برس».

واعتبر أن «ذلك سيتيح لتلغرام مواصلة نموه عالميًّا مع البقاء وفيًّا لقيمه واستقلاليته».

وشرح أن الحصيلة المالية للإصدار ستساعد في دعم «استراتيجية تحقيق الدخل»، التي أعلنتها الشركة في ديسمبر الفائت.

وأعلن «تلغرام» أنه سيطلق خدمات مدفوعة اعتبارًا من العام 2021 لتمويل نموه بعد فشل مشروع لجمع الأموال والعملة الافتراضية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تُسجّل زيادة مطردة منذ أشهر في عدد المستخدمين الجدد للتطبيق المعروف بمستوى عالٍ من التشفير.

وكشف دوروف، منتصف يناير الفائت، أن عدد مستخدمي «تلغرام» ازداد 25 مليونًا في أيام قليلة ما رفع مجموعهم إلى أكثر من 500 مليون، نتيجة لإعلان خدمة «واتساب» المنافِسة قواعد جديدة تتيح لها تَشارُك مزيد البيانات مع الشبكة الأم «فيسبوك».

لكن «تلغرام» تواجه بسبب هذا النمو زيادة في الإنفاق على المعدات وعرض النطاق الترددي، وفقًا لمقال في جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية الأسبوع الماضي.

ونقلت الجريدة، عن مصادر لم تسمّها وعن وثائق داخلية، أن الشركة اضطرت إلى سداد 700 مليون دولار للدائنين بحلول نهاية أبريل.

وأسس الأخوان بافل ونيكولاي دوروف «تلغرام» في العام 2013 وهما أيضًا مبتكرا شبكة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة «فكونتاكتي».

ويؤكد «تلغرام» أن الأمان أولوية بالنسبة إليه، ويرفض عمومًا التعاون مع السلطات، ما أدى إلى محاولات لمنعه في بعض البلدان خصوصًا في روسيا.

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