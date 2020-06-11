«أطلس حشرات» يدين استخدام المبيدات الزراعية

خنفساء حمراء على أحد النباتات في حديقة قرب موسكو، 3 يونيو 2020 (أ ف ب)

تشهد أكثر من 40% من أنواع الحشرات تراجعا في أعدادها في كل أنحاء العالم، وفقا لمنظمة «فرندز أوف ذي إيرث يوروب» ومعهد هاينريتش بول اللذين نشرا «أطلس الحشرات» الذي يدين استخدام المبيدات الحشرية.

وتدعو المنظمتان إلى خفض استخدام المبيدات الصناعية بنسبة 80% بحلول العام 2030 في الاتحاد الأوروبي، مع «فترة انتقالية عادلة للمزارعين»، وفق «فرانس برس».

ويفيد «أطلس الحشرات» على سبيل المثال، أن واحدا من كل عشرة أنواع من الفراشات والنحل في العالم مهدد بالانقراض في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، يستنكر استخدام المزارع غير العضوية تستخدم أكثر من أربعة ملايين طن من المبيدات الكيميائية كل عام في أنحاء العالم.

وفي 20 مايو، قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجيتين جديدتين للتنوع البيولوجي وجودة الأغذية الأوروبية، واقترحت خفض استخدام مبيدات الحشرات إلى النصف بحلول العام 2030.

لكن وفقا لهاتين المنظمتين غير الحكوميتين، فإن هذا الالتزام الذي لم يناقشه البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بعد غير كافٍ.

وقالت باربرا أونموسيغ رئيسة معهد هاينريتش بول في بيان: «يجب إعادة صياغة السياسة الزراعية المشتركة من أجل تقديم مساهمة ملموسة وحاسمة لزراعة تحترم الحشرات والمناخ»، على حد سواء.