تأجيل استعراض «بلاي ستايشن 5»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 10:57 صباحا

أضطرت شركة «سوني» اليابانية إلى تأجيل عرض مباشرة على الإنترنت، كان مخصصا لتقديم الجيل الجيل من وحدات «بلاي ستايشن».

يأتي ذلك بسبب الاضطرابات المتزايدة في مدن أميركية، على خلفية مقتل المواطن الأسود جورج فلويد في منيابوليس على يد الشرطة، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وغرّد الفريق المسؤول عن تطوير«بلاي ستايشن» في الشركة على «تويتر»، «رغم أننا نتفهم أن اللاعبين في أنحاء العالم متحمسون لمشاهدة ألعاب بلاي ستايشن 5 فنحن لا نشعر بأن الوقت مناسب للاحتفال... في الوقت الراهن، نريد أن نتراجع ونسمح لأصوات أكثر أهمية بأن تعلو».

وفي سياق متصل، قامت شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية المتخصصة في ابتكار ألعاب الفيديو، بإلغاء عرض للعبة «مادن إن إف إل 21» الجديدة كان مخططا هذا الأسبوع.

وكتبت شركة «إي إيه» التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا لها»نحن نقف بجانب الأصدقاء واللاعبين والزملاء والشركاء الأميركيين من أصل إفريقي».

وأضافت»ينصب اهتمامنا الرئيسي الآن على الإجراءات التي يمكن أن نتخذها للمساهمة في تغيير المعاملة غير العادلة والتحيز المنهجي اللذين تعاني منهما أمتنا والعالم».

أدى إلغاء المعرض السنوي لألعاب الفيديو الإلكترونية في لوس أنجليس هذا الشهر بسبب وباء كوفيد-19 إلى دفع الشركات التي تخطط للإعلان عن منتجاتها أو لعروض تقديمية، إلى جدولة هذه الأحداث عبر الإنترنت.

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