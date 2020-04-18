اكتشاف كوكب مشابه للأرض

من اليمين كوكب «Kepler-1649c» الذي يشبه كوكب الأرض. (الإنترنت)

اكتشف العلماء كوكبًا خارج نظامنا الشمسي، مماثلا لحجم ‎الأرض، يدور حول نجم قزم أحمر، ويبعد عن الأرض نحو 300 سنة ضوئية.

وأطلق العلماء على هذا الكوكب اسم «Kepler-1649c»، وهو يقع في المنطقة الصالحة للسكن، حيث يمكن أن توجد المياه السائلة على سطحه، حسب ما جاء في صفحة «علم الفلك» على موقع «فيسبوك»، وهي مبادرة علمية تطوعية تهدف إلى ترجمة العلوم الفلكية من مصادرها الموثوقة.

ويقدر حجم شمس كوكب «Kepler-1649c» بربع حجم شمسنا تقريبا، ‏وهو أكبر بـ1.06 مرة فقط من كوكبنا، وتصل كمية الضوء التي يتلقاها من نجمه المضيف 75% من كمية الضوء التي تتلقاها الأرض من شمسنا، مما يعني أن درجة حرارة الكوكب الخارجي قد تكون مشابهة لدرجة حرارة كوكبنا أيضًا.