زحل «ملك الأقمار» بعد رصد 20 قمرا حوله

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 09:54 صباحا
زحل «ملك الأقمار» بعد رصد 20 قمرا حوله (أرشيفية:انترنت)

توج كوكب زحل «ملكا للأقمار» بنظامنا الشمسي بعدما رصد علماء الفلك 20 قمرا آخر تدور حول الكوكب العملاق، ليصبح العدد الكلي لأقماره المعروفة 82، أي أكثر بثلاثة أقمار عن المشتري.

ورصد فريق بحثي بقيادة عالم الفلك، سكوت شيبارد، من معهد كارنيغي للعلوم بواشنطن، الأقمار الصغيرة التي يتراوح قطرها بين ثلاثة وستة كيلومترات باستخدام مرصد سوبارو في هاواي، وفقا لوكالة «رويترز».

وأعلن مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي الكشف هذا الأسبوع، ويدور أحد هذه الأقمار على مسافة هائلة من زحل تصل إلى نحو 24 مليون كيلومتر، وهي مسافة أبعد بكثير مما عليه أي من أقماره الأخرى، وعلى سبيل المقارنة، يدور القمر التابع للأرض على بعد 386 ألف كيلومتر منها.

وتدور 17 من الأقمار التي رصدت حديثا في الاتجاه المعاكس لدوران الكوكب، بينما تدور الثلاثة الأخرى في نفس اتجاه دورانه، كما يحدث عادة لأقمار باقي الكواكب.

وقال شيبارد إنه يبدو أن عددا من هذه الأقمار شظايا أقمار أكبر دمرت جراء الاصطدام بأقمار أخرى أو بمذنبات وكويكبات مارة في الأزمان السحيقة، كما هو حال بعض الأقمار التسعة والسبعين التي تدور حول المشتري.

وزحل كوكب عملاق مكون بالأساس من الهيدروجين والهيليوم، وهو ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية بعد المشتري وترتيبه السادس من الشمس، ويصل قطره إلى نحو 116 ألف كيلومتر، بينما يبلغ قطر الأرض نحو 12700 كيلومتر.

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