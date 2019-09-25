اليابان تطلق مركبة غير مأهولة لمحطة الفضاء

أطلقت اليابان مركبة فضائية غير مأهولة باتجاه محطة الفضاء الدولية (أ ف ب)

أطلقت اليابان، الأربعاء، مركبة فضائية غير مأهولة باتجاه محطة الفضاء الدولية محملة بأطنان من المؤن والمعدات، وفق ما أعلن مشغلها «ميتسوبيشي هيفي إندستريز».

وأطلق الصاروخ «إتش-2 بي» عند الساعة 1,05، صباح الإثنين، بالتوقيت المحلي (16,05 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء) مع مركبة الشحن «كونوتوري 8»، وفق ما أوضحت الشركة على موقعها الإلكتروني، من مركز تانيغاشيما للفضاء في جنوب غرب اليابان.

وقالت الشركة: «فصلت الحمولة عن مركبة الإطلاق مثلما كان مقررا» بعد نحو 15 دقيقة، وفي 11 سبتمبر، شب حريق في موقع الإطلاق أدى إلى تأخير عملية الإقلاع.