البابا فرنسيس يلغي أنشطته بسبب ألم في ركبته

القاهرة - بوابة الوسط

ألغى البابا فرنسيس (85 عاما) للمرة الثانية في أقل من أسبوع مشاركته بأنشطة كان من المقرر أن يقوم بها، الثلاثاء، بسبب ألم في ركبته، بحسب الفاتيكان.

وأعلن المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي أن «البابا فرنسيس اضطر بناءً على نصيحة الأطباء إلى صرف النظر عن أنشطته المقررة، الثلاثاء، بسبب ألم في ركبته، ومن أبرزها مشاركته في مجلس الكرادلة الذي تنعقد دورة جديدة له حاليا».

وكان البابا الذي ظهرت عليه بوادر الألم في الأيام الأخيرة ألغى، الجمعة، التزاماته من أجل الخضوع لفحوص طبية.

يعاني البابا فرنسيس الذي بدأ في مارس الماضي، سنته الحبرية العاشرة آلاما «حادة» في ركبته اليمنى، حالت دون مشاركته في عدد من الأنشطة أو ترؤسه قداديس.

كذلك يعاني البابا أوجاعا في الورك تجعله يعرج في مشيته. وكان خضع لعملية جراحية دقيقة بالقولون في يوليو 2021.