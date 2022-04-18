نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت شرطة مدينة نيويورك تهمة القتل بسبب الإهمال، إلى نجل الروائي الشهير بول أوستر، بعد وفاة ابنته البالغة عشرة أشهر بجرعة مخدرات زائدة.

وعُثر على روبي ابنة دانيال أوستر فاقدة للوعي في منزل في بروكلين، في الأول من نوفمبر من العام الماضي، وأُعلنت وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى، وفق «فرانس برس».

وقالت الشرطة في بيان إن مكتب الطبيب الشرعي حدد سبب الوفاة بأنه «تسمم حاد جراء التأثيرات المشتركة للفنتانيل والهيرويين».

جريمة قتل

وصنفت الشرطة الحادثة كـ«جريمة قتل»، مضيفة أن دانيال أوستر (44 عاما) متهم بالقتل غير العمد بسبب الإهمال الجنائي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية في نيويورك أن أوستر موقوف، منذ مساء الجمعة.

وكان دانيال أوستر واجه مشكلات مع الشرطة العام 1996 إثر مقتل تاجر المخدرات المفترض أندريه «أنجيل» ميلينديز، رغم أن أوستر الذي كان يافعا حينها لم يكن متورطا في الجريمة.

وأقر نجل الروائي الأميركي الشهير بذنبه بحيازة ثلاثة آلاف دولار سُرقت من ميلينديز وحُكم عليه بالخضوع لفترة مراقبة قضائية.

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واعترف شخصان آخران بقتل ميلينديز وإلقاء جثته في نهر هادسون.

ويُصنف بول أوستر والد دانيال بأنه من أشهر الكتّاب في نيويورك، واشتُهر بأعمال بارزة مثل «The New York Trilogy» و«Moon Palace» و«Leviathan».

وتتمحور قصة روايته «أوراكل نايت» الصادرة العام 2003 حول كاتب يعاني ابنه ادمان مخدرات.