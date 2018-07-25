نقل ديمي لوفاتو للمستشفى بسبب جرعة مخدرات زائدة

ديمي لوفاتو، 25 أبريل 2017، لينكولن سنتر في نيويورك (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المغنية والممثلة، ديمي لوفاتو، أدخلت إلى المستشفى الثلاثاء في لوس أنجليس، بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

وأكد ناطق باسم فرق الإسعاف في لوس انجليس أن شابة في الخامسة والعشرين نقلت من منزلها إلى المستشفى، من دون كشف هويتها أو إعطاء أي تفاصيل إضافية. إلا أن العنوان الوارد مطابق لعنوان ديمي لوفاتو، طبقًا لما نقلت وكالة «فرانس برس».

ونقل موقع «تي إم زي» الذي يعنى بأخبار المشاهير عن مصادر في الشرطة قولها، إن مغنية البوب حقنت بمادة ناركان المضادة للجرعات الزائدة. وذكرت مجلة «بيبول» عن مصدر من أوساط المغنية قوله إنها في وضع مستقر.

وأصبحت لوفاتو نجمة منذ الطفولة من خلال برامج عبر محطة «ديزني تشانيل»، وسبق لها أن تحدثت عن مشاكل الإدمان التي تعانيها والاكتئاب واضطرابات الأكل. وقبل شهر أصدرت أغنية بعنوان «سوبر» ألمحت فيها إلى أنها وقعت مجددًا في مشاكل الإدمان.

ولوفاتو التي مثلت أيضًا في مسلسل «غلي» الغنائي الناجح ملتزمة سياسيًا وتدافع خصوصًا عن قضايا المثليين مغايري الجهوية الجنسية والمتحولين جنسيًا، وتطالب بالإشراف على الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.