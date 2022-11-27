سامح شكري يستقبل باتيلي في القاهرة غدا

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدًا الإثنين، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، المثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

يأتي اللقاء المنتظر في إطار جولة خارجية للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شملت تركيا وقطر والإمارات بدأها الأسبوع الماضي، والتقى خلالها مسؤولين من البلدان الثلاثة.

- باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا

- باتيلي ووزير خارجية قطر يدعوان إلى إجراءات عاجلة لوضع إطار دستوري للانتخابات في ليبيا

- باتيلي يوضح نقاط اتفاقه مع تشاوش أوغلو بشأن ليبيا

ففي تركيا، اتفق باتيلي مع وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو «على أن إجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في ليبيا». و«أيضًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهودهم لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها» وفق ما غرد باتيلي عن اللقاء يوم 21 نوفمبر الجاري.

وفي قطر، دعا باتيلي ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى إجراءات عاجلة لوضع إطار دستوري للانتخابات في ليبيا. وغرد عن اللقاء يوم 25 نوفمبر، قائلاً إنهما اتفقا «على ضرورة اتخاذ الأطراف الليبية إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري من أجل إجراء الانتخابات، بدعم متناسق من المجتمع الدولي».

وفي أبو ظبي، اجتمع باتيلي مع وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان، في 25 نوفمبر الجاري، وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الأحد.