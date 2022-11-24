باتيلي ووزير خارجية قطر يدعوان إلى إجراءات عاجلة لوضع إطار دستوري للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى إجراءات عاجلة لوضع إطار دستوري للانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، حسب تغريدة باتيلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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وكتب باتيلي: «اتفقنا على ضرورة اتخاذ الأطراف الليبية إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري من أجل إجراء الانتخابات، بدعم متناسق من المجتمع الدولي».