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باتيلي يوضح نقاط اتفاقه مع تشاوش أوغلو بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 06:55 مساء
باتيلي يوضح نقاط اتفاقه مع تشاوش أوغلو بشأن ليبيا
استقبال تشاوش أوغلو لباتيلي بمقر وزارة الخارجية في أنقرة، الإثنين 21 نوفمبر 2022. (باتيلي)
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كشف الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، النقاط التي اتفق عليها مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بشأن ليبيا، الذي التقاه اليوم الإثنين بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وغرد باتيلي عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «التقيت اليوم وزير خارجية جمهورية تركيا في أنقرة مولود تشاوش أوغلو، واتفقنا على أن إجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في ليبيا».

وأضاف باتيلي أنه اتفق كذلك مع تشاوش أوغلو، خلال اللقاء «أيضًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهودهم لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها».

- تشاووش أوغلو بعد لقاء باتيلي: سوف يستمر دعمنا للاستقرار في ليبيا 

تشاوش أوغلو يؤكد دعم تركيا لباتيلي وللاستقرار في ليبيا
من جانبه، عبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، عن دعم بلاده لباتيلي، متمنيا «له النجاح». وذلك في تغريدة نشرها عقب اللقاء أكد فيها على استمرار دعم تركيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ويأتي لقاء باتيلي مع تشاوش أوغلو، في إطار جولة خارجية للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية وحث الأطراف المحلية على التوافق نحو القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

استقبال تشاوش أوغلو لباتيلي بمقر وزارة الخارجية في أنقرة، الإثنين 21 نوفمبر 2022. (باتيلي)
استقبال تشاوش أوغلو لباتيلي بمقر وزارة الخارجية في أنقرة، الإثنين 21 نوفمبر 2022. (باتيلي)
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