بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن سبها مداهمة منزل يشتبه في كونه «سجنا» لخطف وحجز حريات الأشخاص في محلة الجديد.

وأشارت المديرية في بيان، اليوم السبت، إلى أن «مداهمة المنزل جرت بإذن من النيابة يوم 21 نوفمبر، حيث تبيّن وجود عدد من الغرف بداخل ذلك المنزل مغلقة بأبواب حديدية متينة محكمة الإغلاق تستعمل لحجز الحريات والخطف».

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ضبط قذيفة هاون «عيار 61»

ونوه البيان إلى «ضبط قذيفة هاون «عيار 61»، ومصنع لتصنيع الخمرة المحلية الصنع، وعدد من النساء من الجنسيات الأفريقية تمتهن الدعارة». وألقى رجال الشرطة القبض على مالك المنزل ويدعى (ي.ع.ض) ليبي الجنسية، واعترف بما نُسب إليه، وجرى ضبط أقواله تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

شخصان جرى ضبطهما عقب مداهمة سجن في منزل بمحلة الجديد في سبها. (مديرية أمن سبها)

مضبوطات عقب مداهمة سجن في منزل بمحلة الجديد في سبها. (مديرية أمن سبها)