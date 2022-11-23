ضبط 3 متهمين وتحريز كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية وخمور في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، مساء اليوم الأربعاء، «ضبط ثلاثة متهمين من تجار المخدرات، إضافة لتحريز أكثر من نصف كيلو من مخدر الحشيش وأسلحة نارية وخمور ومبالغ مالية تحصلو عليها من الاتجار بتلك الآفات» وذلك خلال مداهمة أمنية لـ«مواقع يستخدمها مجرمون أوكارا لتعاطي المخدرات وترويجها».

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مداهمة تلك المواقع جرت بعد إعداد خطة أمنية وإصدار إذن من النيابة العامة بمداهمة تلك المواقع بعد فتح محاضر تحرٍ عقب التأكد من صحة المعلومات الواردة بشأنها.

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وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن محققي فرعها في درنة عملوا على التأكد من معلومات وردت إليهم تفيد باستخدام تجار للمخدرات لمواقع بالمدينة أوكارا لتعاطي وترويج المخدرات والخمور، وذلك قبل تنفيذ المداهمة.

المضبوطات التي عثر عليها خلال مداهمة مواقع لترويج الخمور والمخدرات في درنة. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)