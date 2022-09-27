مداهمة محل يبيع أسلاك كهرباء مسروقة بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، مداهمة محل يبع أسلاك ومعدات مسروقة في زليتن تخص الشركة العامة للكهرباء.

ووردت معلومات إلى أعضاء التحري بفرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية في زليتن تفيد بوجود شخص يقوم ببيع معدات وأسلاك كهربائية تخص الشركة العامة للكهرباء، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وتوجهت دوريات الفرع رفقة دوريات البحث الجنائي زليتن لمكان المحل موضوع البلاغ وعُثر بداخله على أسلاك ومعدات تخص شركة الكهرباء، وجرى ضبط أصحاب المحل وتحريز المضبوطات كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة العامة.

مداهمة محل يبيع أسلاك كهرباء مسروقة بزليتن، 27 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)

مداهمة محل يبيع أسلاك كهرباء مسروقة بزليتن، 27 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)

مداهمة محل يبيع أسلاك كهرباء مسروقة بزليتن، 27 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)