«الإمداد الطبي» يستلم 16 حاولة لمشغلات الغسيل الكلوي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، استلام جهاز الإمداد الطبي 16 حاوية لمشغلات الغسيل الكلوي.

وأوضحت الحكومة في بيان أن هذه المشغلات هدفها توفير مخزون إستراتيجي يسد احتياجات مرضى غسيل الكلى.

المشغلات موردة من شركة «Baxter» الأميركية

وهذه المشغلات موردة من شركة «Baxter» الأميركية، وسيجري توزيعها إلى مراكز الغسيل التابع لفروع الجهاز في كل المناطق بعد استكمال الفحص والإجراءات المتبعة.

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جهاز حديث للغسيل الكلوي

وفي 11 نوفمبر الجاري، جرى تركيب جهاز حديث لغسيل الكلى في مستشفى بن سينا في سرت لتعزيز القدرة على تقديم خدمات الغسيل للمرضى المصابين بالفشل الكلوي النزلاء بالقسم.

والجهاز من نوع «(Fressnius (5008» جرى تركيبه بقسم العناية رفقة وحدة تنقية للمياه.

نقل مشغلات الغسيل الكلوي بجهاز الإمداد الطبي. (منصة حكومتنا)

نقل مشغلات الغسيل الكلوي بجهاز الإمداد الطبي. (منصة حكومتنا)