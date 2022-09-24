افتتاح وحدة العلاج الكلوي بمركز بنغازي الطبي بسعة 20 ماكينة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

وشاركت مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، في افتتاح وحدة العلاج الكلوي في البرج الثالث بالمركز صباح اليوم السبت.

وقالت العريبي، في كلمة لهذه المناسبة، إنها تشكر مرضى الكلي الذين جرى إخراجهم من القسم بسبب ظرف اضطراري واستثنائي هو جائحة كورونا، كما جرى تخصيص مكانهم السابق في برج الأمل لجائحة «كورونا».

العريبي: المرضى تحملوا معاناة لمدة 3 أعوام

وأضافت العريبي أن «المرضى تحملوا وعانوا وانتقلوا إلى عيادة الماجوري، التي تستحق الشكر لأنها احتوت المرضى لمدة ثلاثة أعوام».

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وأوضحت أن القسم يضم 20 ماكينة غسل كلوي بأحدث المواصفات، متابعة أن «الشركة المكلفة بذلك هي شركة فرزينيوس، كما أن هذه الأجهزة حديثة». وتابعت: «اليوم نفتتح الوحدة بـ20 ماكينة، والمستهدف أن نصل إلى 30 ماكينة لمعالجة مرضانا».

مديرة مركز بنغازي الطبي في افتتاح قسم الغسيل الكلوى، 24 سبتمبر 2022. (مركز بنغازي الطبي)

أجهزة طبية في مركز بنغازي الطبي بعد افتتاح قسم الغسيل الكلوى، 24 سبتمبر 2022. (مركز بنغازي الطبي)

أجهزة طبية في مركز بنغازي الطبي بعد افتتاح قسم الغسيل الكلوى، 24 سبتمبر 2022. (مركز بنغازي الطبي)

أجهزة طبية في مركز بنغازي الطبي بعد افتتاح قسم الغسيل الكلوى، 24 سبتمبر 2022. (مركز بنغازي الطبي)

مديرة مركز بنغازي الطبي في افتتاح قسم الغسيل الكلوى، 24 سبتمبر 2022. (مركز بنغازي الطبي)