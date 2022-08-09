الإمداد الطبي: مشغلات غسيل كلى من الوسطى إلى المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم فرع جهاز الإمداد الطبي، صباح اليوم الثلاثاء، شحنة من مشغلات غسيل الكلى، مقدمة كدعم من فرع الوسطى لسد احتياجات مراكز الغسيل بالمنطقة الجنوبية.

وأشاد مدير الفرع عبدالله الوحش، بمبادرة العاملين في فرع الوسطى إرسال الشحنة لسد الاحتياج، ولضمان عدم توقف تقديم الخدمات في مراكز غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي، وفق الصفحة الرسمية لجهاز الإمداد الطبي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الإمداد الطبي: نقل شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكد أنه بتابع إجراءات نقل شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية للفرع بالتنسيق مع إدارة المخازن والتوزيع بالإدارة العامة في طرابلس، لضمان وحود مخزون استراتيجي يكفي لأشهر قادمة.

شحنة أجهزة غسيل كلى مخصصة للمنطقة الجنوبية. (جهاز الإمداد الطبي)