عقيلة صالح يستقبل سفير قطر لدى ليبيا في القبة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في مكتبه بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، اليوم الخميس، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن اللقاء بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات.

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دعم قطري للمسار السياسي وإجراء الانتخابات في ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، أكد دعم دولة قطر لليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة التراب الليبي، وللمسار السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة دستورية توافقية بين الليبيين.

من جانبها قالت السفارة القطرية لدى ليبيا في بيان إن الدوسري أكد لعقيلة صالح «التزام دولة قطر بدعم المسار السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الترابية لليبيا، والدفع نحو انتخابات حرة ونزيهة يتطلع إليها الشعب الليبية، وفق أسس مبنية على قاعدة دستورية وتوافقية، يشارك فيها الليبيون جميعا، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار».

لقاء عقيلة صالح وسفير قطر لدى ليبيا في القبة، الخميس 24 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)