عقيلة صالح يبحث مع السفير الفرنسي تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما المسارين السياسي والدستوري للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، بحسب بيان للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وهذا أول لقاء للسفير الفرنسي برئيس مجلس النواب منذ توليه مهامه قبل أقل من شهر، حيث أكد «دعم فرنسا للشعب الليبي ولكل الجهود التي تُبذل في هذا الإطار مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي»، إضافة إلى دعم بلاده لاستقرار ووحدة وسيادة ليبيا.

- السفير الفرنسي الجديد مصطفى مهراج يصل طرابلس

وفي 26 أكتوبر الماضي، وصل سفير فرنسا الجديد لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إلى العاصمة طرابلس، وبعدها عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين ليبيين.

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستقبل السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج في مكتبه بمدينة القبة، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق)