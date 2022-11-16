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عقيلة صالح وباتيلي يبحثان في القبة سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 07:11 مساء
عقيلة صالح وباتيلي يبحثان في القبة سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي
عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
alwasat radio

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، خلال استقباله مساء اليوم الأربعاء بمكتبه في مدينة القبة والوفد المرافق له، سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي إن اللقاء «تناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وكيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي الراهنة والدفع بالمسارين السياسي والأمني، إضافة إلى المسار الدستوري وسبل الوصول بالبلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف الملائمة لذلك».

كما قال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، إن اللقاء تناول الأوضاع في ليبيا بشكل عام وسُبل الوصول إلى إنهاء الأزمة الراهنة والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

- نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

باتيلي يحذر من إطالة أمد المرحلة الانتقالية
يأتي لقاء باتيلي مع عقيلة صالح بعد يوم من تقديم إحاطته الثانية إلى مجلس الأمن الدولي، والتي حذر خلالها من أن «إطالة أمد المرحلة الانتقالية من شأنه أن يجعل البلاد عرضة لانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ومن الممكن أن يهدد بانقسام البلاد».

واتهم باتيلي في إحاطته «بعض الجهات المؤسسية» بأنها «تعمل بالفعل على عرقلة عجلة التقدم نحو الانتخابات»، داعيا إلى امتحان على أرض الواقع لاختبار الإرادة السياسية الحقيقية للأطراف الليبية بشأن الانتخابات مع اقتراب تاريخ 24 ديسمبر، الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات والذكرى السابعة لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي.

عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
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