Atwasat

تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 11:21 مساء
تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة في طرابلس
جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
alwasat radio

أقيم في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، أعمال ملتقى استراتيجيات تطوير قطاع الصحة، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ونائبه، وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح وعدد من السفراء المعتمدين في ليبيا.

نقل الخبرات وتوطين العلاج بالداخل
أكد الدبيبة، خلال الفعالية، ضرورة عقد مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات، وأن يكون هدفها نقل الخبرات ووضع الأساسيات لتوطين العلاج بالداخل، مثمنًا الجهود المبذولة خلال أعمال الملتقى، وإجراء العمليات الجراحية المجانية التي وصلت للعشرات في مجال القلب المفتوح والعيون من خلال الأطباء الزوار المشاركين بالمؤتمر.

في حين، ثمن رمضان بوجناح، خلال كلمة ألقاها، الجهود المشتركة الدولية الوطنية التي مكنت من عقد هذا الملتقى، بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والجامعات، والمراكز البحثية والطبية، وقطاعات الدولة والمؤسسات الحكومية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني.

- أبوجناح يبحث سبل متابعة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصحة

إعداد استراتيجية لقطاع الصحة
وأعرب وزير الصحة عن تطلعه لأن يتناول الملتقى عرض الكثير من التجارب العملية، للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الصحة، كتطوير البرامج الوقائية والعلاجية، مؤكدًا شروع الوزارة في العمل على إعداد استراتيجية لقطاع الصحة، داعيا كافة المنظمات غير الحكومية والخبراء الوطنيين والدوليين ومجتمع الأعمال، للمساهمة والمشاركة في تقديم المقترحات لاستكمال استراتيجية قطاع الصحة التي أطلقت بالتنسيق مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

يشار إلى أن هذه الدورة هي الثالثة للملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة والتي تنعقد على مدى ثلاث أيام، بمشاركة عدد من الأجهزة والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وعدد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي

الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر

مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر
«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟

«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟
«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟

«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ

«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا

الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا

بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا
زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟
موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا

موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حفتر يستقبل السفير الفرنسي بمقر القيادة العامة في بنغازي
حفتر يستقبل السفير الفرنسي بمقر القيادة العامة في بنغازي
مجلس النواب يبحث مع الوكالة الألمانية التعاون في مجال الحكم المحلي
مجلس النواب يبحث مع الوكالة الألمانية التعاون في مجال الحكم ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: كيف تصل المجموعات المسلحة إلى خزائن الدولة؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: كيف تصل المجموعات المسلحة إلى خزائن الدولة؟
القيادة العامة تكلف اللواء سالم العبدلي تسيير مهام جهاز الأمن الداخلي في بنغازي
القيادة العامة تكلف اللواء سالم العبدلي تسيير مهام جهاز الأمن ...
ميلوني وأردوغان يتفقان على العمل المشترك لحل أزمتي ليبيا والهجرة
ميلوني وأردوغان يتفقان على العمل المشترك لحل أزمتي ليبيا والهجرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة ......
المزيد
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي يرفض المناورات ويعيد نغمة الحوار مجددا
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي يرفض المناورات ويعيد نغمة ......
حبس المراقبيْن المالييْن السابقيْن ببعثة ليبيا في التشيك
حبس المراقبيْن المالييْن السابقيْن ببعثة ليبيا في التشيك...
تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة في طرابلس
تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة في طرابلس...
ميلوني وأردوغان يتفقان على العمل المشترك لحل أزمتي ليبيا والهجرة
ميلوني وأردوغان يتفقان على العمل المشترك لحل أزمتي ليبيا ......
القيادة العامة تكلف اللواء سالم العبدلي تسيير مهام جهاز الأمن الداخلي في بنغازي
القيادة العامة تكلف اللواء سالم العبدلي تسيير مهام جهاز ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط